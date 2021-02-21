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رياضة

شطة: هيديكوتي وراء تصعيد ثابت البطل والعمل بالأهلي أصعب من الكاف ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:43 م
عبدالمنعم حسين الشهير
عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة"
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يسرى غازى - عدسة - إيهاب أشرف
أكد عبدالمنعم حسين، الشهير بـ "شطة"، مدير أكاديميات النادى الأهلي، أن "هيديكوتى" المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، اتبع سياسة البحث عن الناشئين فى مواهب القلعة الحمراء.

قال شطة عبر حواره لـ "صدى البلد"، "هيديكوتى كان يبحث بنفسه عن المواهب فى قطاعات الناشئين، واكتشف الراحل ثابت البطل، وماهر همام، وحازم خالد، وقام بالاستعانة بهم فى الفريق الأول وأكثر من لاعب آخر".

وأوضح أن هناك تخمة فى الوقت الراهن بصفوف الفريق الأول، مشيرا إلى أن سياسة الوقت الحالي تسير على نهج شراء اللاعبين فى ظل عدم وجود أى وقت لدى المدربين فى الآونة الأخيرة فى البحث عن الناشئين من أجل تصعيدهم إلى صفوف الفريق الأول.

وأشار إلى أن الإعارات التى لجأ لها النادى الأهلي للاعبيه فى الأندية الأخرى تصب فى صالح القلعة الحمراء، منوهًا بأن اللاعبين المعارين يعودون مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء بمستوى أداء جيد ويستفيد منهم الفريق الأول.

ولفت إلى أن الاحتراف أجبر الأندية على الاتجاه نحو شراء اللاعب الجاهز رغم أن الولاء المفترض يكون للنادى من خلال قطاع الناشئين الذى تربى داخله، مشيرا إلى أن محمد شريف الذى كان معارا فى نادى إنبي عاد مجددا إلى النادى الأهلي وتألق وبات هدافا فى صفوف القلعة الحمراء.

وتابع "العمل داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أسهل بكثير من العمل بأكاديميات النادى الأهلي نظرا لوجود سياسة كان يسير عليها داخل الكاف فى التعامل مع الاتحادات الأفريقية كافة، بينما يعاني مع أولياء الأمور داخل الأكاديميات فى ظل رغبتهم فى تصعيد أبنائهم إلى قطاعات الناشئين"، مشددا على وجود ما يربو على 6 آلاف لاعب فى أكاديميات القلعة الحمراء.

شطة: هيديكوتي وراء تصعيد ثابت البطل والعمل بالأهلي أصعب من الكاف ..فيديو
شطة: هيديكوتي وراء تصعيد ثابت البطل والعمل بالأهلي أصعب من الكاف ..فيديو
شطة: هيديكوتي وراء تصعيد ثابت البطل والعمل بالأهلي أصعب من الكاف ..فيديو
شطة: هيديكوتي وراء تصعيد ثابت البطل والعمل بالأهلي أصعب من الكاف ..فيديو
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