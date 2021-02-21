الولايات المتحدة الأولى عالميا في أعداد جرعات التطعيم ضد كورونا.. فيديو

تجاوزت عمليات التطعيم بلقاحات كورونا عتبة ٢٠٠ مليون جرعة حول العالم ، املًا فى وقف انتشار الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الأولى عالميًا فى اعداد جرعات التطعيم وبلغت اعدادها ٦٠ مليون جرعة حتى الآن، وفقًا لتقرير قناة العربية.





وتأتى الصين فى المرتبة الثانية فاقتربت اعداد التطعيم فيها إلى ٤١ مليون جرعة بينما سجل الاتحاد الأوروبي ٢٥.٤٦ مليون جرعة تطعيم.





واحتلت بريطانيا المستوى الرابع فى اعداد توزيع جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا فوصلت إلى ١٨ مليون جرعة ، فيما اقتربت الهند من توزيع ١١ مليون جرعة ، وتخطت الاعداد فى إسرائيل إلى ٧ ملايين جرعة.





أما بالنسبة للمجتمع العربي فاحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيًا فى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا التى وصلت إلى ٥.٤٧ مليون جرعة.





وتليها فى المرتبة الثانية المغرب التي تم توزيع فيها قرابة من ٢.٤ مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، وفى السعودية وصل عدد الجرعات المقدمة إلى ٥٠٠ ألف جرعة حتى الآن .