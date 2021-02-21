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صحة النواب: مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:06 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، "سيتم إعلان وصول شحنة من لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم الصيني خلال ساعات".

وأضاف "حاتم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "سيتم توفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة".

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب "مصر ستوفر لقاحات كورونا للدول المجاورة وخلال الشهر القادم ستكون اللقاحات متاحة للمواطنين".

وأوضح أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تكفي 50 مليون مواطن، لافتا إلى أن وزيرة الصحة أكدت جاهزية الدولة واستعدادها لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأكد أن "مصر مستعدة لمواجهة أي سلالات جديدة  لكورونا"، لافتا إلى أن سلالة جنوب أفريقيا لم تظهر بعد في مصر.

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