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رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:08 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن تجديد الخطاب الديني يأتي عن طريق تطوير الأئمة وتحسين أدائهم من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف في أكاديمية الأوقاف الدولية.


وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن دور الخطاب الديني لابد ان يتخطى الأقاليم سواء في المحافظات و نريد تصديره الى جميع الدول العربية .


واضاف جابر طايع : لا نتمنى أن يأتي علينا شهر رمضان ومازال فيروس كورونا متواجدا حتى نستطيع ان نؤدي العبادات على أكمل وجه .


وتابع طايع : حتى الان لم نضع سيناريوهات لاتمام الصلوات والفرائض خلال شهر رمضان ولكننا نأمل في وعي المواطنين لتحقيق التباعد الاجتماعي .
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