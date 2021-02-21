رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن تجديد الخطاب الديني يأتي عن طريق تطوير الأئمة وتحسين أدائهم من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف في أكاديمية الأوقاف الدولية. الأوقافتطويرالأئمةالأوقافأكاديميةالأوقاف









وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن دور الخطاب الديني لابد ان يتخطى الأقاليم سواء في المحافظات و نريد تصديره الى جميع الدول العربية .









واضاف جابر طايع : لا نتمنى أن يأتي علينا شهر رمضان ومازال فيروس كورونا متواجدا حتى نستطيع ان نؤدي العبادات على أكمل وجه . نتمنىأنحتىعلىأكملوجه







