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برلمان

برلماني: لم يمض أي رئيس سابق في تنمية سيناء مثلما فعل السيسي

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:19 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
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القسم السياسي
أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تنمية سيناء بعد سنوات من الإهمال والتهميش، مؤكدا أن تحركات الرئيس في هذا الملف يؤكد أنها قضية أمن قومي، ولم يمض أي رئيس سابق في هذا الملف مثلما فعل الرئيس السيسي. 

وأوضح القطامي خلال تصريحات له، أن الرئيس يوجه باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصةً ما يتعلق باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء. 


واضاف عضو مجلس النواب  ان إقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى، يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب وغيرها من المشروعات العملاقة التي تصب في مصلحة أهالي سيناء".

وأشار نائب اكتوبر إلى التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر، مؤكدا أن المشروعات القومية في سيناء سيكون لها مردود إيجابي على عملية التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
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