البحرين.. منافسة ساخنة بين المشاركين في سباق القدرة برعاية الملك حمد بن عيسى

شهدت مملكة البحرين، اليوم الأحد، بين المشاركين في "سباق القدرة" الذي ينظمه الاتحاد الملكي للفروسية لمسافة 160 كم، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى.





وتوج الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فارسة فريق فيكتوريوس منال فخراوي بالفوز، بعد السباق الذي استمر لمدة أربعة أيام، في قرية البحرين الدولية.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن فريق فيكتوريوس سيطر على المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي لمسافة 160 كم، حيث جاءت الفارسة منال فخراوي في مقدة الثلاثي الفائز، بعد أن اجتازت السباق بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و30 ثانية)، ثم تلتها الفارسة سيسليا جارسيا، في المركز الثاني، واجتازت السباق بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و32 ثانية) وأخيرا الفارس جعفر ميرزا في المركز الثالث بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و33 ثانية).





وفي تصريح لقناة "سكاي نيوز"، أوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة كأس الملك للقدرة تعتبر "العلامة المضيئة" في عالم رياضة القدرة البحرينية، مضيفًا أنها الأبرز من بين العديد من البطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي خصوصًا أن البطولة تحظى برعاية من جانب ملك البحرين.





وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على مواصلة الجهود باتجاه تطوير رياضة القدرة والوصول بها إلى أعلى المستويات".



