ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين.. منافسة ساخنة بين المشاركين في سباق القدرة برعاية الملك حمد بن عيسى

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
شهدت مملكة البحرين، اليوم الأحد، بين المشاركين في "سباق القدرة" الذي ينظمه الاتحاد الملكي للفروسية لمسافة 160 كم، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى. 

وتوج الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فارسة فريق فيكتوريوس منال فخراوي بالفوز، بعد السباق الذي استمر لمدة أربعة أيام، في قرية البحرين الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن فريق فيكتوريوس سيطر على المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي لمسافة 160 كم، حيث جاءت الفارسة منال فخراوي في مقدة الثلاثي الفائز، بعد أن اجتازت السباق بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و30 ثانية)، ثم تلتها الفارسة سيسليا جارسيا، في المركز الثاني، واجتازت السباق بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و32 ثانية) وأخيرا الفارس جعفر ميرزا في المركز الثالث بزمن وقدره (6 ساعات و31 دقيقة و33 ثانية).

وفي تصريح لقناة "سكاي نيوز"، أوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة كأس الملك للقدرة تعتبر "العلامة المضيئة" في عالم رياضة القدرة البحرينية، مضيفًا أنها الأبرز من بين العديد من البطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي خصوصًا أن البطولة تحظى برعاية من جانب ملك البحرين.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على مواصلة الجهود باتجاه تطوير رياضة القدرة والوصول بها إلى أعلى المستويات".

Advertisements
Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها