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ديني

هل تجوز الصلاة على الكرسي في حال المرض؟ ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:23 م
الصلاة على الكرسي
الصلاة على الكرسي
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محمود ضاحي
"هل يجوز لي أن أصلي على الكرسي في حال مرضي؟".. سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب".

وردّ الورداني، قائلًا إنه يجوز لصلاة التراويح أو أي صلاة في حالة لا تسمح له بالوقوف لمن يستطيع أن يجلس في وقت الصلاة، مادام لا يستطيع القدرة على القيام.

وأضاف "اجلس حال عدم قدرتك على الوقوف ويجوز لك أن تصلي قاعدا"، وقال النووي رحمه الله "أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه".

حكم الجلوس في الصلاة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "أنا مريضة وأصلى وأنا جالسة وأشعر بالألم في هذه الحالة .. فماذا أفعل؟.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز لهذه السائلة أن تصلي على أي حال بشرط ألا يكون هذا مؤلما لها، منوها أن الصلاة لا تسقط عنها والشرع الحنيف خفف عن المريض في أداء الصلاة بأي شكل كان.

حكم الجلوس في الصلاة
لا يوجد مانع شرعي من تكملة الصلاة في وضع الجلوس، إذا كان المصلى عاجزا عن القيام ولا يقدر عليه لسبب مرضي أو ما شابه، وفي الصلاة لغير القادر جائز في صلاة الفرض.

حكم الجلوس في الصلاة بدون عذر
المسلم إذا أقبل على الصلاة وليس لديه أي مانع مرضي أو ما شابه يعجزه عن القيام في الصلاة ولكنه جلس، في هذه الحالة صلاته غير مقبولة لأنه أسقط أحد أركان الصلاة المفروضة.

حكم الجلوس في صلاة النفل
وصلاة النفل يجوز فيها الجلوس وعدم القيام، لكن إذا صلاها المسلم قائما يؤخذ الثواب كاملا أما إذا جلس فيها فله نصف الثواب ، مشيرا إلى الحديث الشريف الذي يؤكد هذا المعنى " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" وهذا في صلاة النوافل فقط.
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