وزير الإنتاج الحربي يكشف أهمية المشاركة في معرض إيديكس.. فيديو

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة كانت حريصة علي المشاركة في معرض إيديكس في أبو ظبي، لافتا إلى أن أهداف المعرض هي عرض المنتجات العسكرية المصرية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نوفمبر القادم المعرض المصري للمنتجات العسكرية".





وأضاف:" نتواصل من خلال المعرض مع شركات عالمية، لافتا إلى أنه تم الإطلاع علي المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة بمعرض إيديكس.





وعن السيارات الكهربائية، أكد وزير الإنتاج الحربي، أنه كلما زاد إنتاج السيارات الكهربائية كلما زاد إنتاج البطاريات.





وأكمل:" نسعي لزيادة التصنيع المحلي في الإتوبيسات، لافتا إلى أن الإتوبيسات هي إنتاج محلي بالكامل بإستثناء المحرك يتم إستيراده من الصين.



