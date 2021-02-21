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أسامة كمال: زيادة كبيرة في وفيات كورونا عالميا مقارنة بـ 2020.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:24 م
كورونا
كورونا
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داليا أحمد

قال الإعلامى أسامة كمال، إنه خلال أقل من شهرين توفي أكثر من نصف مليون شخص فى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا  ، أى أن معدل الوفاة فى زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضى .


وأوضح كمال، خلال برنامجه 90 دقيقة على قناة "المحور" ، أن إجمالى عدد الوفيات بسبب جائحة كورونا وصل إلى 2 مليون و460 ألفا فى العالم ، وبلغ عدد المصابين 111 مليونا بمعدل 5 ملايين إصابة شهريا خلال عام 2021 .

وتابع كمال، أن الولايات المتحدة هى الأكثر إصابة والأكثر وفاة وبعدها البرازيل والمكسيك والهند وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا، موضحًا أن دول الاتحاد الأوروبى سجلت زيادة فى الوفيات بأكثر من 450 ألف حالة وفاة ما بين شهري مارس ونوفمبر .


وأضاف أسامة كمال، أن أعداد الوفيات زادت فى ربيع 2020 وذروة الوفيات كانت فى نوفمبر الماضى ، مشيرًا إلى ان مصر ستستقبل ملايين اللقاحات من استرازينيكا على مدار السنة .

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