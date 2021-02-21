الصحة تعلن استقبال مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال ساعات

واسترسل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، أن مصر تنتظر استقبال ملايين من جرعات لقاح أسترازينيكا، وذلك من خلال التحالف الدولي للقاحات، منوها إلى أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات.





وأشار إلى أن مع نهاية شهر فبراير سنحصل على 8.6 مليون جرعة من التحالف الدولي للقاحات، وذلك من ضمن الجرعات المتعاقد عليها، منوها إلى أن باقي الجرعات ستحصل عليها مصر خلال العام الحالي.





مشددا على ان الـ 8 مليون جرعة لقاحات سيتسبب في إنفراجة كبيرة من حيث التطعيمات، منوها إلى أن مصر لا تتوقف في حصولها على لقاحات كورونا.





قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن خلال ساعات قليلة جدا مصر ستستقبل شحنة من لقاحات سينو فارم الصيني، منوها غلى ان جمهورية الصين قامت بإرسال 300 الف جرعة هدية لمصر.