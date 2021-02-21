اختبارات الفحص لا تكتشفها.. ظهور سلالة جديدة مخادعة من كورونا فى هذه الدولة.. شاهد التفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى "فنلندا" موضحًا انه من الصعب اكتشافها بواسطة اختبار "pcr ” مع امكانية تفشيها بشكلًا كبيرًا دون التعرف عليها.





وقالت "تارو ميري" الباحثة فى مختبرات "فينا "انه "تم اكتشاف الطفرة فى احد المرضى الاسبوع الماضى،وان التفاصيل حول العدوى والمقاومة المحتملة لهذه السلالة للقاحات غير معروفة بعد".





واوضح التقرير ان السلالة الفنلندية “fin-796H” لديها تركيبة جينية جديدة تختلف عن الطفرتين البريطانية والجنوب افريقية ولا يعرف حتى الان اذا كانت السلالة جديدة اكثر عدوى او مقاومة للقاحات ام لا.





وتابعت "تارو ميري" "عدم قدرة الفحوص فى التعرف على الفيروس الذى يحمله الطفرة يعني أن هذه الطفرة حدثت فى الجزء الذى تعتمد عليه الاختبارات".