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أخبار العالم

قفزة مرعبة بوفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:01 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تقترب من نصف مليون وفاة جراء كورونا
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قسم الخارجي
تقترب الولايات المتحدة من تجاوز عتبة 500 ألف وفاة جراء فيروس كورونا، بينما تستمر البلاد في تسريع وتيرة عمليات التلقيح.

وبحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 497 ألف وفاة، ما يجعلها تقترب من نصف مليون حالة.

وقال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه "أمر رهيب ومروع"، مضيفا "لم نعرف شيئا كهذا منذ أكثر من 100 عام، منذ وباء 1948"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتابع فاوتشي "هذا أمر سيبقى في التاريخ.. في غضون عقود سيتحدث الناس عن هذه الأوقات التي قضى فيها العديد من الناس".

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 2.462 مليون شخص حول العالم، وتتصدر الولايات المتحدة القائمة من حيث الأعلى في الوفيات.

فيما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ انتشار الوباء إلى نحو 28 مليون حالة.
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