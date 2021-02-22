لمدة 20 دقيقة.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل اليوم

قال الدكتور محمد حمزة عميد كلية آثار القاهرة السابق، إن أنظار العالم تتجه إلى أبو سمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل وذلك اليوم الاثنين 22 فبراير،لافتا إلى أن العالم ينتظر يومي 22 فبراير و 22 أكتوبر من كل عام لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس.





وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن هناك ظواهر كبيرة للقدماء المصريين، موضحا أن هناك تعامد شمس أيضًا على أبو الهول.





ولفت إلى أن تلك الظواهر يجب أن يتم استغلالها سياحيًا، وأن ما يحدث يعتبر علم من علم الفلك.





وأشار إلى أن الملك رمسيس حكم حوالى 65 عامًا، وأن ظاهرة تعامد الشمس تستغرق حوالى 20 دقيقة.