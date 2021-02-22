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رياضة

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في دوري ألابطال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
فرض بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سياجًا من السرية على تدريبات لاعبيه قبل مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها في الثالثة من عصر غد الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وطالب موسيماني، من الجهاز الإداري بمراقبة كل الأمور خارج المستطيل الأخضر خلال مران أمس، ومنع تواجد أحد لتنفيذ فكرة في الطريقة التي سيخوض بها مباراة الغد أمام سيمبا، والتي تتمثل في الاعتماد على التوازن ما بين الدفاع والهجوم.

وحرص موسمياني، على تأخير انطلاق مران الأمس بسبب سوء أرضية الملعب واستدعى المسئولين عنه وقاموا بترميم بعض الأجزاء داخله لتجنب إصابة أي لاعب من أبناء القلعة الحمراء قبل المباراة.

وركز موسيماني، خلال مران الأمس السري على غلق نصف الملعب أمام المنافس بحائط صد منيع بالثلاثي أكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي.
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