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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3 أطنان و100 كجم من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بمتابعة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 أطنان و100 كجم من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها، و845 قطعة أغذية منتهية الصلاحية، و120 علبة سجائر مهربة، وتحرير 23 محضرًا متنوعًا.

توجيهات محافظ الغربية 

في مركز ومدينة كفر الزيات، أسفرت حملة لإدارة التموين عن ضبط 845 قطعة من الحلوى والشيبسي والبنبون منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كجم فسيخ مشتبه في صلاحيته، و20 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية وعدم وجود قائمة ببيانات النشاط التمويني.

كما تمكنت حملة إدارة تموين بسيون من ضبط طن مخللات مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها داخل مصنع غير مرخص، وطن دقيق سياحي مجهول المصدر دون مستندات بأحد المخابز السياحية، وطن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل محل أعلاف غير مرخص، فضلًا عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي نطاق بندر طنطا، تمكنت حملة رقابية من ضبط 15 كجم بسطرمة، و35 كيس خرشوف مجمد، و30 عبوة لبن، و40 عبوة مواد غذائية متنوعة، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 120 علبة سجائر مستوردة ومهربة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 23 محضرًا متنوعًا.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل بكل حسم مع المخالفات، خاصة السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والمشتبه في صلاحيتها والسلع المهربة.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات حملات تموينية سجائر مهربة

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