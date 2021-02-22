جلدها يتساقط.. سيدة تعاني من مرض نادر.. صور

تعاني فتاة بريطانية بالغة من العمر 21 عاما، من مرض جلدي نادر تسبب في إصابتها ببقع حمراء في جسدها بسبب تراكم الجلد المقشر في جسدها و شعورها بالحكة بشكل مستمر يمنعها من القيام بأبسط الحركات بجسدها .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة في مطلع العشرينات من عمرها ، مصابة بمرض جلدي نادر يجعله يتساقط بسبب تراكم الخلايا الجلدية على القديمة المقشرة مما يسبب بقع حمراء داكنة و تساقط الجلد .





قالت ديبيكا البالغة من العمر 21 عاما، أن الأمر بدا معها منذ أن كان عمرها 121 عام، و كانت بقعة في جلدها و ندبات في باقي جسدها و لكنها لم تبالي بأمر تلك البقعة إلا أن الأامر تطور بعد تقدم العمر .





أصبحت الشابة غير قادرة على الحركة فهي تشعر أن جسدها يتمزق كلما حركت ساعدها لتقوم بفعل أي شئ، مما جعلها حبيسة المنزل و لم تعد قادرة القيام بأبسط حقوها كإنسان كالخروج و مواجهة الهواء الطلق لأنه يؤثر بشكل مرعب على جلدها .





جدير بالذكر أن الفتاة أشارت إلى ان وجودها في المنزل أيضا يسبب لها حالة من اليأس و الاكتئاب أيضا، لأن غرفتها و ملابسها أصبحوا مليئين بخلايا جلدها المقشرة الواقعة في كل مكان مما جعلها في موقف محرج من زيارة اي شخص لها فقامت بالإنعزال عن العالم و هي في سن صغير .