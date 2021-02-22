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منوعات

جلدها يتساقط.. سيدة تعاني من مرض نادر.. صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعاني فتاة بريطانية بالغة من العمر 21 عاما، من مرض جلدي نادر تسبب في إصابتها ببقع حمراء في جسدها بسبب تراكم الجلد المقشر في جسدها و شعورها بالحكة بشكل مستمر يمنعها من القيام بأبسط الحركات بجسدها . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة في مطلع العشرينات من عمرها ، مصابة بمرض جلدي نادر يجعله يتساقط بسبب تراكم الخلايا الجلدية على القديمة المقشرة مما يسبب بقع حمراء داكنة و تساقط الجلد . 

قالت ديبيكا البالغة من العمر 21 عاما، أن الأمر بدا معها منذ أن كان عمرها 121 عام، و كانت بقعة في جلدها و ندبات في باقي جسدها و لكنها لم تبالي بأمر تلك البقعة إلا أن الأامر تطور بعد تقدم العمر . 

أصبحت الشابة غير قادرة على الحركة فهي تشعر أن جسدها يتمزق كلما حركت ساعدها لتقوم بفعل أي شئ، مما جعلها حبيسة المنزل و لم تعد قادرة القيام بأبسط حقوها كإنسان كالخروج و مواجهة الهواء الطلق لأنه يؤثر بشكل مرعب على جلدها . 

جدير بالذكر أن الفتاة أشارت إلى ان وجودها في المنزل أيضا يسبب لها حالة من  اليأس و الاكتئاب أيضا، لأن غرفتها و ملابسها أصبحوا مليئين بخلايا جلدها المقشرة الواقعة في كل مكان مما جعلها في موقف محرج من زيارة اي شخص لها فقامت بالإنعزال عن العالم و هي في سن صغير . 
جلدها يتساقط.. سيدة تعاني من مرض نادر.. صور
جلدها يتساقط.. سيدة تعاني من مرض نادر.. صور
جلدها يتساقط.. سيدة تعاني من مرض نادر.. صور
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