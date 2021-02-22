خلال اجتماع البرلمان العربي.. العسومي: مرصد عربي لحقوق الإنسان..رينهولد لوباتيكا: عقد أول قمة لمكافحة الإرهاب سبتمبر المقبل بفيينا

تحدث كل من عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان والعربي، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و رينهولد لوباتيكا، رئيس الفريق الاستشارى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى الدولي، عن خطر الإرهاب الذى يهدد جميع الدول.

تحدث كل من عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان والعربي، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و رينهولد لوباتيكا، رئيس الفريق الاستشارى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى الدولي، عن خطر الإرهاب الذى يهدد جميع الدول.









أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، والالتزام ببنود المعاهدات والاتفاقيات العالمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يشدد على رفض الدول العربية لما تضمنته البيانات العالمية الأخيرة التي خرجت من بعض المنظمات.





وتابع رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الدول العربية ترفض التدخل في شئونها وخاصة من البحرين والجزائر ومصر، وأنه يجب تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، لأنها واحدة من مهام البرلمان العربي للدفاع عنها.

















قال رئيس الفريق الاستشارى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى، إن الاتحاد البرلمانى يحتاج لدعم البرلمان العربى لأنهم أدرى بالشئون العربية ، مضيفًا نحن من يصنع القانون ونضطلع بمسئولية الرقابة على حكومتنا والرقابة على الجهات المسئولة عن تخصيص الموازنات.





وأشار رئيس الفريق الاستشارى المعنى بمكافحة الارهاب بالاتحاد البرلمانى، خلال كلمته أمام البرلمان العربى، إلى أنه لابد من أن نكون قريبين من الناس والشعوب، ونحتاج للمجتمع المدنى والجهات الغير الحكومية لدعمنا فى البلاد.

















أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، على دعم مصر الكامل للبرلمان العربي، موجها كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه تم عمل أول مهمة خارجية للبرلمان العربي من خلال زيارتهم لجمهورية جيبوتي لمساندتها على كافة المستويات.





وأضاف العسومي ، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن البرلمان العربي أجرى أيضا زيارة إلي جينيف، لعمل شراكة مؤسسية بين الجانبين، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

















أكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري، أن الدول العربية تمر بمفترق طرق، وتحديات غير مسبوقة، في الوقت الذي يلزم كافة البرلمانات العربية تحمل المسؤولية التاريخية، ومواجهة كل ما يهدد الأمن العربي.





ولفت المستشار حنفي جبالي، خلال كلمته بـ جلسة البرلمان العربي، منذ قليل، إلى أن القضية الفلسطينية ستظل جرح العرب الغالي، والقضية المركزية الأولى.

















قال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب: إن ظاهرة الإرهاب هددت جميع الدول فى الفترة الأخيرة، وانهارت بعض من الجيوش فى الدول العربية بسببه، وأن الإرهاب يمثل تحديا للدول العربية لتأثيره على الاستقرار السياسي.





وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الإرهاب آفة إنسانية شديدة الخطورة.

















وقع كلا من عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان والعربي، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بروتوكول تعاون بينهم.





وأعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم لرصد وتوثيق اوضاع حقوق الانسان في الدول العربية، والالتزام ببنود المعاهدات والاتفاقيات العالمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يشدد على رفض الدول العربية لما تضمنته البيانات العالمية الأخيرة التي خرجت من بعض المنظمات.

















قال رينهولد لوباتيكا، رئيس الفريق الاستشاري المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، إنهم يعملون حاليًا مع الأمم المتحدة فى المراحل النهائية من صياغة أحكام نموذجية، لمساعدة ضحايا الإرهاب.





وأضاف رينهولد لوباتيكا، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه يجب أن يكون هناك رؤية موحدة و مركزة لمكافحة الإرهاب الذى يهدد جميع الدول.

















قال رينهولد لوباتيكا، رئيس الفريق الاستشاري المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، إنه فى سبتمبر سيتم عمل مؤتمر فى فينا، مؤكدًا أن هذا المؤتمر هو الخامس الدولى لـ رؤساء البرلمانيات، وفى اليوم الثالث من هذا المؤتمر سيكون هناك أول قمة لمكافحة الإرهاب وذلك سيكون موافق مع يوم الـ 9 من سبتمبر.





وكشف أنهم يعملون حاليًا مع الأمم المتحدة فى المراحل النهائية من صياغة أحكام نموذجية، لمساعدة ضحايا الإرهاب.