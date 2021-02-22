ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني: نحترم سيمبا دون مبالغة.. والتغييرات واردة في خطة الأهلي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:59 م
موسيماني
موسيماني
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن فريق سيمبا التنزاني قوي ومميز، لكن النادي الأهلي جاء هنا سعيا لتحقيق الفوز على منافس قوي يتمتع بجماهيرية كبيرة.

وحرص موسيماني على بدء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني بتحية الحضور من الصحفيين ووسائل الإعلام التنزاني باللغة «السواحيلية». 


وتحدث موسيماني حول مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلي من المشاركة التي كانت صعبة للغاية.

وقال: «الأهلي تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة في كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب في وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا ٣ مباريات في٩ أيام، لكن الخبرات  التي اكتسبناها من المشاركة في كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا». 

وأضاف موسيماني: «لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه في البطولة وليس التفكير في الماضي».

وعن مواجهة سيمبا التنزاني وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني: «ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذي حسمنا التأهل  فيه على حساب الهلال السوداني في الجولة الأخيرة».

واستكمل: «ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، ولكن إذا حدثت تغييرات في الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزاني هنا». 

وأضاف: «هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة في الفوز».

وأشار موسيماني إلى أن فريق سيمبا التنزاني مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن في ذلك على منافس الغد القوي والذي يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا. 

واختتم موسيماني تصريحاته قائلا: «درست سيمبا جيدا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصا الموزمبيقي لويس الذي أعرفه حينما كنت مدربا لصن داونز، فضلا عن المهاجم رقم ٧، واللاعب رقم ١٤، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة في مواجهة فريق قوي ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيمبا التنزاني: نفضل مواجهة الأهلي عن الزمالك في أفريقيا

مدرب سيمبا التنزاني يتحدث عن مباراة المريخ والأهلي

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيمبا التنزاني خلال الفترة الماضية؟

قبل لقاء سيمبا .. تاريخ مواجهات الأهلي مع بطل تنزانيا

سامي قمصان: جاهزون لمواجهة سيمبا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

سيد عبد الحفيظ: هدفنا صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والقنوات الناقلة

وزارة العدل: دعاوى صحة التوقيع لم تلغ ولا علاقة لها بسند الملكية

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بـ الصعيد يا دولة .. حكيم يرد على تامر أمين بعد هجومه على الصعايدة

نجم بيراميدز على رادار الزمالك

قطع الكهرباء عن عدة مناطق سكنية بطنطا خلال 3 أيام

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

اجتماع طارئ في الكاف لحسم مصير مباراة الزمالك وبطل السنغال

بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن وليد سليمان

نجم بيراميدز على رادار الزمالك

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والقنوات الناقلة

الزمالك عن أزمة رحلة السنغال: تعاقدنا مع شركة طيران أقلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا

عفت نصار لـ صدى البلد: لم أقصد الترويج لـ ممدوح عباس فى أزمة تجديد فرجاني ساسي

مصير بيراميدز .. الكاف يعلن تصنيف مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية

موسيماني: نحترم سيمبا دون مبالغة.. والتغييرات واردة في خطة الأهلي

أخبار الرياضة.. عمرو الصفتي: محمد صلاح بيجري وخلاص.. طارق سليمان: ابني بيشحت ماتش فى الأهلي .. ورمضان صبحي يتصدر مواقع التواصل.. وميدو ينتقد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور