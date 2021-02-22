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رياضة

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:57 م
بي إن سبورت
بي إن سبورت
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عمرو الحلوانى

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى تنزانيا فى تمام الساعة الثالثة عصر الغد لمتابعة مباراة الأهلى أمام سيمبا والمقرر إقامتها بينهما فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وأعلنت قناة مكسبى المفتوحة على النايل سات إذاعة مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى والمقرر إقامتها غدا فى تنزانيا عبر شاشتها المفتوحة ، رغم امتلاك بي إن سبورت القطرية كافة حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات بشكل حصري .

كما أعلنت قناة مكسبي إذاعة مباراة الزمالك وتونجيب السنغالى المقرر إقامتها غدا حتى الآن .

وعلى الجانب الأخر ، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي  مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين، على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق غدا أمام فريق سيمبا.

 

وكان الأهلي خاض تدريباته على ملعب جيمخانا في دار السلام منذ وصوله إلى تنزانيا.

 

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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