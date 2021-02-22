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تعليم

محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يفتتحان منفذ بيع منتجات المدارس.. صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:11 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ،  واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام ،اليوم الاثنين، منفذ بيع منتجات  المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،  والدكتور شاكر ندا ، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والدكتور سلامة الويشى ،مدير عام التعليم العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المنفذ ينقسم إلى قسمين؛ الأول لمنتجات مدارس التعليم العام والتعليم الفني والتعليم المجتمعي " في كافة المجالات الفنية والزراعية والصناعية، والقسم الثاني تسويقي لتسويق المنتجات التي تخدم البيئة.

وأثنى المحافظ ونائب وزير التربية والتعليم على جودة المنتجات " المخبوزات ،الالحفة، والملايات ، والمنتجات الجلدية "، واستمعا لشرح عن طرق وكيفية تصنيع المنتجات، وتبين أن الأسعار أقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح مابين 20 لـ 30%.
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