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سيارات

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:00 م
ساعة بورش 911 GT3
ساعة بورش 911 GT3
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اشرف عطية
تطرح شركات السيارات الفارهة سياراتها لفئات معينة في المجتمع، لأنها تكون غالية الثمن وتمتلك مواصفات خاصة حتي الطلاء يكون غير تقليدي، فمن الطبيعي أن يكون سعر السيارة مرتفع لأنها تقدم لك مواصفات استثنائية وتقوم الشركات المشهورة ببيع و تصنيع السيارات الفارهة ببيع وتصنيع النظارات الشمسية والإكسسوارات والساعات أيضا لتتماشى مع علاماتها التجارية ولكن تكون باهظة الثمن.

أعلنت شركة بورش لتصنيع السيارات عن طرح ساعة يد فاخرة جديدة حصرية لملاك سيارة بورش porsche 911 gt3 موديل 2022  وهو ما يظهر في اسم الساعة 911 GT3.

وستتوفر الساعة في البداية في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مع انطلاقها في الأسواق العالمية الأخرى لاحقًا بخيارات جمالية متعددة وتتميز الساعة بغطاء تيتانيوم وعدة ألوان مختلفة، مع خلفية سوداء أنيقة واستخدام نفس جلود السيارة لصنع سوار الساعة مع نفس التخييط والتطريز ليحاكي فخامة السيارة .

يبدأ سعر الساعة 911 GT3 من 8,500 دولار اي ما يعادل 133.000 جنيه مصري دون ضرائب، وهو ثمن بسيط في الغالب لمشتري سيارات 911 GT3 الجديدة الذي يصل حتي 3 مليون جنيه مصري دون جمارك او رسوم .

و طرحت مؤخرا شركة مايباخ نظارتها الشمسية ديبلومات 1 و سعرها 947,466 جنيه و هو ما يعادل سعر سيارة أخرى من مرسيدس حيث إنها مصنوعة من ذهب عيار 18 ومرصعة بـ 174 الماسة موضوعة على اليد ومن عيار 1.18، بالإضافة إلى أن قالب النظارة مصنوع يدويًا ولقد صنعت 50 نسخة منها فقط .
سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور
سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور
سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور
سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور
سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور
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