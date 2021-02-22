أسامة خليل لصدى البلد: خصم 3 نقاط من الإسماعيلي قضية خطيرة ويوفيتش سيعيد مجد الدراويش

تحدث أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق عن موقف الدراويش خلال الفترة الحالية بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري المصري الممتاز حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية، الصادر لمصلحة نادي النجوم، خلال 30 يومًا.





وأوضح أسامة خليل في تصريحات خاصة "لموقع صدي البلد"، أنه يجب على مسئولي الإسماعيلي توضيح الأمور أمام الجميع والرد على كافة القرارات الصادرة بخصم ثلاثة نقاط من الدراويش في ظل مواقفه الحالي.





وأكمل: الموضوع خطير.. ويجب توضيح الأمور أمام الجماهير وننتظر رد مسئولي الإسماعيلي.





وعن أداء الفريق خلال الفترة الحالية عقب التعاقد الصربي دراجان يوفيتش قال إن أداء الفريق تحسن خلال الفترة الحالية رغم من فقدان بعض النقاط بسبب الهزائم والتعادلات.





وطالب أسامة خليل جماهير نادي الإسماعيلي بمساندة الصربي دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الأول قائلا: "يمتلك إمكانات فينة على أعلي مستوي وسيقدم الكثير مع الفريق ويجب عدم التسرع في الحكم عليه من قبل الجماهير والمسئولين".





وتابع: "فقدان النقاط في بداية إنطلاق الدوري المصري اثر على الفريق ولكن العودة في الفترة الحالية مهمة للغاية وتجميع النقاط أهم الخطوات في الوقت الحالي".