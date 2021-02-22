شاومي تكشف سعر ومواصفات هواتف Redmi K40 قبل إصدارها بأيام .. صور

نشرت شركة شاومى الصينية، عددا من الصور الجديدة لهواتفها القادمة Redmi K40 ، التى تظهر التصميم الخلفى للهواتف، كما كشفت الشركة عن سعر الهواتف التى ستصدر يوم 25 فبراير المقبل، بعد فتح الحجز المسبق للهواتف.
وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصيني فإن هواتف Redmi K40 التى تصدر تحت علامة شاومى الفرعية ريدمى سيبدأ سعرها من 462 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى 7243 جنيه مصرى.
وستأتى هواتف Redmi K40 بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع E4 AMOLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة.
وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .
وتحتوى هواتف Redmi K40 على بطارية سعة 4820 مللى أمبير فى الساعة ، إلا أن السعة الفعلية لها من المقرر أن تكون 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.