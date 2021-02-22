شاومي تكشف سعر ومواصفات هواتف Redmi K40 قبل إصدارها بأيام .. صور

وستأتى هواتف Redmi K40 بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع E4 AMOLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة.

وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .



