محافظ جنوب سيناء: تطوير طريق حمام موسى نقلة حضارية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن تطوير حمام موسي سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق الجاري تنفيذها ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات و المركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذى يؤدى إلى مدينتي شرم الشيخ وأبو رديس .





وأوضح أنه جرى تصميم الطريق في اتجاهين، حارتين يمين و حارتين يسار ويتوسطهم جزيرة واثنان ممشى على جانبي الطريق وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة انارة حديثة .





جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانيه لمتابعة عددًا من المشروعات ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء والمقرر افتتاحها الشهر المقبل في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي تفقد خلالها منطقة إنشاء عدد 5 حدائق المقابلة لحي الزهراء بطول كيلومتر وعرض 30 مترا والتي تشتمل أعمالها علي مساحات خضراء وعدد 13 برجولة و5 أحواض زهور واستراحات للمواطنين وإضاءة بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه.





رافق المحافظ المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتيرالعام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء ومدير عام مديرية الاسكان، ومدير عام الطرق والنقل وعددًا من القيادات التنفيذية .





كما شملت جولة المحافظ ومرافقيه موقع الانشاءات الجارية لــ" مقصد العائله "المجاور لشارع 306 و كامتداد له ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها ويقام على مساحة 5500 متر بتكلفة تصل الي 9 ملايين جنيهًا ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية واماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال وممشى عام واماكن العاب ترفيهية واماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات واماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات بالإضافة الي وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ودورات مياه.

ووجه المحافظ القائمين على التنفيذ بسرعة العمل للانتهاء في اقرب وقت مشيرًا الى اعداد دراسة نحو اقامة وانشاء منطقة ملاهي متكاملة ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين .





كما تفقد المحافظ وحدة تحكم الكاميرات بممشى أهل مصر والغرفه تشتمل على شاشات عرض كاميرات بمنطقة ممشي أهل مصر وكورنيش المدينة .





يشار إلى أنه تم اعتماد تأمين ممشى مدينة طور سيناء السياحي بأحدث منظومة تأمين بانورامية .. تتكون من كاميرا بانورامية واحدة (٢٠٠ ميجابكسل) ١٨٠ درجة رؤية ملحق بها من الخلف عدد ٦ كاميرا ٢٠ ميجا بكسل للكاميرا الواحدة ليتم تكوين صورة واحدة بانورامية ٢٧٠ درجة رؤية لمراقبة الممشى السياحي ٢٤ ساعة نهاري ليلي .. و باستخدام شاشة واحدة فقط و مستخدم واحد فقط مع تحقيق أعلى دقة الصورة و تحديد ملامح الوجوه بالممشى وكذا ارقام سيارات مستخدمي الممشى و باستخدام عامود واحد فقط للمنظومة.





وبذلك تكون محافظة جنوب سيناء أول محافظة في مصر تعتمد تأمين المناطق المفتوحة والطرق السريعة والميادين العامة بالكاميرات البانورامية الأعلى تقنية على مستوى العالم في أسلوب الرصد المرئي بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الشركة العربية العالمية للبصريات وهذا يعتبر أعلى تكنولوجيا تأمين مرئي على مستوى العالم.





وتابع المحافظ الأعمال الجارية لرصف طريق حمام موسى ، بطول 3.2 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه، تنفيذ جهاز تعمير سيناء.





ووجه المحافظ رئيس مدينة طور سيناء أحمد عبد العظيم، بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال ومضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق .



