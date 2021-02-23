بسعر خيالى.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات سماعات AirPods 3 اللاسلكية من آبل

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، ستصدر سماعاتها اللاسلكية القادمة AirPods 3 ، والتى من المتوقع أن تصدر فى شهر مارس القادم، بسعر رخيص للغاية عن باقى الإصدارات السابقة من سماعات AirPods والمعروفة بارتفاع أسعارها.





وبحسب موقع GSMArena فإن سماعات AirPods 3 اللاسلكية القادمة ستبدأ من سعر 150 دولار أمريكى أى ما يعادل 2350 جنيها مصريا، كما سيكون تصميمها مشابه لسماعات AirPods Pro ولكن بسيقان قابلة للإزالة.





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وستتميز سماعات AirPods 3 بميزة Spatial Audio التى جاءت مع سماعات الرأس AirPods Max التى صدرت فى بداية شهر ديسمبر العام الماضى، وبسعر حوالى 550 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 8624 جنيها مصريا.





وتعمل ميزة Spatial Audio على منح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، إلى جانب ميزة التبديل التلقائي للمستخدمين التى تنقل الصوت بسلاسة بين هواتف ايفون وأجهزة آيباد وأجهزة كمبيوتر ماك، كما تتيح ميزة مشاركة الصوت مشاركة المقاطع الصوتية بسهولة إلى AirPods وآيفون و آيباد و iPod touch .



