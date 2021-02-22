طلال أبو غزالة: الاستثمار المستقبلي في القوة البشرية

قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إن المعرفة الرقمية هي إنتاج العقل البشري وفعله مؤسس فيسبوك من التحكم في رئيس أمريكا السابق ترامب يؤكد أهمية المعرفة.





وأكد أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه يعترض على التقارير الدولية التي تنتقد الزيادة السكانية؛ و الاستثمار المستقبلي سوف يكون في القوة البشرية.





وتابع أبو غزالة،«الزيادة السكانية في مصر هي زيادة في الإنتاج الفكري والمعرفي».





واستطرد : «فنلندا لا يزيد سكانها عن 6 ملايين نسمة وليس عليها ديون لأن المواطن بها إنسان معرفي»، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع مصر حاليا لإنتاج جيل معرفي.





ونوه أبو غزالة إلى أن الاستثمار المستقبلي سوف يكون في القوة البشرية.



