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مصر للطيران تمنع تحليق 4 طائرات.. رشدي زكريا يكشف التفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:46 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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إبراهيم القادري
قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، هناك طائرة تابعة لشركة طيران امريكية اشتعل المحرك الخاص بها منذ يومين وتناثرت أجزاؤها في الهواء وبالتالي أصدرت الإدارة الفيدرالية للطيران بيانا بإيقاف الطائرات التي تحمل هذا المحرك من الطيران .

وأضاف رشدي زكريا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه "اون اى " ، عدد الطائرات التي تحمل هذا المحرك 69 طائرة على مستوى العالم مؤكدا أن مصر لديها 4 طائرات مزودة بهذا النوع من المحركات وهي طائرات مخزنة ولا تعمل وكنا نريد ان تعمل طائرتين منهما في الشحن  .

واوضح رشدي زكريا ، هناك 6 طائرات من طراز 777-300 تعمل لدينا ولكنها مزودة بمحركات غير التي حدث بها العطل وتعمل الآن .

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