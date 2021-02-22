مصر للطيران تمنع تحليق 4 طائرات.. رشدي زكريا يكشف التفاصيل

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، هناك طائرة تابعة لشركة طيران امريكية اشتعل المحرك الخاص بها منذ يومين وتناثرت أجزاؤها في الهواء وبالتالي أصدرت الإدارة الفيدرالية للطيران بيانا بإيقاف الطائرات التي تحمل هذا المحرك من الطيران .





وأضاف رشدي زكريا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه "اون اى " ، عدد الطائرات التي تحمل هذا المحرك 69 طائرة على مستوى العالم مؤكدا أن مصر لديها 4 طائرات مزودة بهذا النوع من المحركات وهي طائرات مخزنة ولا تعمل وكنا نريد ان تعمل طائرتين منهما في الشحن . أخيرةعلىمستوىأن





واوضح رشدي زكريا ، هناك 6 طائرات من طراز 777-300 تعمل لدينا ولكنها مزودة بمحركات غير التي حدث بها العطل وتعمل الآن . وتعملالآن



