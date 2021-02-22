الإير باج أنقذ حياته .. شقيق عمرو أديب يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي عماد الدين أديب ، أخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه الاعلامي عمرو اديب بعد تعرضه لحادث سيرا مؤخرا . أديبالاعلامي





وقال عماد الدين أديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" إحنا عشنا ساعات صعبة جدا بعد علمي بحادث عمرو، والنظرة الاولى للسيارة كانت تقول أنه يستحيل أن يخرج أحد منها سليم".





وأضاف عماد الدين أديب:" بفضل ربنا ودعا الوالدين عمرو خرج سليم، لأنه كان لابس حزام الامان والايرباج أنقذه من كارثة محققة ".





وتابع عماد أديب:" 4 شباب كانوا متواجدين في توقيت الحادث وساعدوا فى نقله للمستشفى وتم التأكد من عدم وجود اي نزيف داخلي".





واكمل عماد الدين اديب:" عمرو اديب يعاني من كدمات نتيجة فتح الأير باج، وعلى آخر الأسبوع قد يعود عمرو اديب إلى جمهوره ونشكر كل من اهتم بحالته".



