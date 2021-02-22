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دار الإفتاء تدعو للتبرع لصندوق تطوير القرى المصرية وتكشف ثوابه.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:08 م
خالد عمران
خالد عمران
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إبراهيم القادري
دعا الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المواطنين إلى تكاتف الشارع سواء من خلال الدعم المعنوي أو المادي من خلال الصدقات والزكاة بأنواعها للمشاركة في هذا العائد المثمر لمشروع تطوير القرى المصرية الذي يعود بالنفع على الإنسان وهو المقصود في الإسلام.

وأضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "هذا باب كبير من ابواب الخير وباب  لإنفاق الأموال في محلها لجني الثواب". 

واوضح خالد عمران ، أن التبرع لهذا المشروع  جائز قطعًا دينيًا لأنه يولي إهتمام بالاسر في الريف للنهوض بمعيشتهم وزيادة تعليمهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم ولانه يصب في دعمهم في شؤون الحياة الخاصة بهذه الأسر القاطنة في الريف مؤكدًا أن الإسهام  في بناء المدارس والمستشفيات أيضًا يدخل ضمن الصدقة الجارية. 
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