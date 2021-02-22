ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاشتاج «رجال الزمالك جاهزين» يتصدر تويتر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:51 م
صدى البلد
Advertisements
يارا عمرو

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #رجال_الزمالك_جاهزين، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، لتشجيع لاعبي نادي الزمالك في مباراة مع نظيره تونجيث، المقرر له غدا، الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية في تدريب الفريق اليوم، استعدادا لخوض مباراة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وحرص المدير الفني للزمالك على عدم الكشف عن أوراقه أو التشكيل المنتظر أن يخوض به الفريق لقاء الغد في ظل حضور وسائل إعلام من السنغال لمتابعة التدريب.


من المقرر أن تقام المباراة في ملعب لا ديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.


وتصدر هاشتاج #رجال_الزمالك_جاهزين قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وجارت الرسائل التحفيزية من قبل مشجعي نادي الزمالك الي اللعيبة كالاتي:

Yes we can 🏹🇦🇹

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

#جددوا_لساسي_ابن_ميت_عقبه يتصدر تويتر

أحمد مكي في الأكثر تداولا عبر تويتر.. والجمهور يغرد "بيحب مصر"

شكرا يا رجال الأهلي.. الجماهير تشيد بأداء أبطال أفريقيا أمام بايرن ميونخ

هاشتاج قوس قزح يتصدر تويتر عقب موجة الأمطار في المحافظات

عقب انتهاء الشوط الأول .. هاشتاج أبو جبل الأول على تويتر

السعودية.. شاهد كيف تحولت المملكة لمدينة بيضاء.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

الإير باج أنقذ حياته .. شقيق عمرو أديب يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

بايدن يعلن تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام

تحريات الأمن الوطني تكشف تكليفات هشام عشماوي لزوج أخته

رئيس الاتحاد السكندري يتعرض لوعكة صحية بعد الهزيمة من أسوان

شاهد| لقطات مثيرة لانفجار بركاني يندفع للمرة الرابعة بصقلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس "الخنفساء" خاطفة قلب أحمد الفيشاوي فى هذا الفيلم | صور

احذر.. الأطعمة ذات العفن تصيبك بأمراض مسرطنة

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق