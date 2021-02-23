قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها





ففي مثل هذا اليوم 22 فبراير 1915 ولدت «تحية كاريوكا» ، وهي واحدة من أبرز مؤسسات الرقص الشرقي في مصر احتلت بكاريزمتها قلوب شعوب الدول العربية والأجانب خارج مصر.





تزوجت تحية من المخرج والمؤلف المعروف «فايز حلاوة» وعاشت معه قصة حب كانت حديث كل لسان، حيث استمر زواجهما لمدة 18 عاما، ولكنه انتهى بمأساة أصبحت وصمة عار في تاريخ حلاوة، وحاول الشيخ الشعراوي التدخل لفض النزاع الطويل بينهما، ووجه لها بشرى لا تنسى.





انهدم عش الزوجية السعيد باتهام الفنانة الراحلة لزوجها بالاستيلاء على أموالها وشقتها وخيانتها مع المذيعة الشهيرة في ذلك الحين «فريال صالح»، والتي تزوج منها بالفعل بعد طلاقه من تحية كاريوكا.





وبسبب الخلافات الشديدة التي كانت تقع بين كاريوكا وحلاوة، جعلته يقدم على طردها من شقتها بحي الزمالك بملابس النوم وتجريدها من كل متعلقاتها ومجوهراتها.





والمحزن أن تحية اضطرت إلى النزول من سلم الخدم حتى لا يراها السكان، وذهبت على الفور إلى منزل ابنة أختها الفنانة رجاء الجداوي واستأجرت تحية شقة صغيرة فوق سطح أحد العقارات.





رفضت تحية أن تكون عالة على حد، وذهبت لتعيش في شقة تقع في حارة من شارع في الدقي بجوار "حسونة البقال".





تدخل الشيخ الشعراوي وبشراه الشهيرة لها





لجأت تحية للشيخ الشعراوي كي يطلقها من زوجها الكاتب المسرحي، فاشترط الأخير أن يحتفظ بشقة الزمالك، مع الامتناع عن تسليمها مجوهراتها وملابسها التي صورت بها الأفلام، بجانب الشرط الأهم وهو أن تعود لتصوير مسرحيته "يحيى الوفد"، حتى يستطيع أن يعرضها تليفزيونيا.





تدخل الشيخ الشعراوى لحل مشكلة كاريوكا مع فايز حلاوة ودعاهما فى فندق فلسطين، وطلب من حلاوة أن يدفع لها نصف مليون جنيه نفقة متعة، فنظر حلاوة لتحية وقال لها يعنى «سنة المتعة تقف بكام»، فغضبت تحية وشعرت بالإهانة وقذفته فى وجهه بالطبق.





تولى المحامى «مصطفى عشوب» القضية التى رفعتها تحية لاسترداد شقتها، ولكنه فوجئ باتصال منها تطلب منه عدم حضور الجلسات، فاتصل هو وشقيقه بالشيخ الشعراوى لإخباره.





وعندما تحدث معها وسألها عن السبب قالت له تحية: «الراجل متجوز ومعاه مراته وبنت هيروح بيهم فين، وأنا كبرت والشقة كبيرة عليا ومبسوطة فى الشقة اللى أنا فيها»، فلمعت عيني الشيخ الشعراوى وبكى قائلا: «بدأت أغير منك يا تحية، لإن ربنا بنى لك قصور فى الجنة»، وذلك نتيجة لعمل صالح آخر قامت به تحية من تربية مولودة وجدتها ملقاة أمام باب شقتها، فكفلتها، وعندها أخبرها الشعراوي أيضا بأن "لها الجنة".





وبعد دخول تحية المستشفى للمرة الأخيرة قبل وفاتها زارها فايز حلاوة، وكانت فى شبه غيبوبة وبكى إلى جوارها، وفتحت عينيها فارتمى على صدرها وبكى كالطفل وقال سامحينى وحياة النبى تسامحيني.





وكانت قصة كاريوكا مع فايز حلاوة سبب تعاطف كبير مع الفنانة الكبيرة واستياء شديد من حلاوة وظلت هذه القصة تطارد سيرته حتى بعد وفاته ورحيله، ورحل حلاوة عن عالمنا إثر إصابته بجلطة فى المخ فى 1 أغسطس عام 2002.

عاشت الفنانة الشهيرة «تحية كاريوكا» رحلة حب طويلة، انتهت بانكسار لازمها طوال حياتها، فرغم ابتسامتها ومواهبها المتعددة التي احتلت بها قلوب محبيها، ورسمت اسمها في تاريخ الفن والسينما؛ إلا أن حياتها لم تكن سعيدة بما يكفي.