رانيا يوسف تشوق متابعيها بفيديو من مسلسل اللعبة 2

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر إنستجرام، بفيديو كوميدي لها مع الفنان هشام ماجد، من مسلسل "اللعبة 2".



وعلقت رانيا يوسف على الفيديو: " أنا السرعة والثبات والنعومة في الأداء، نسرين مش سهله، ومابتهزرش، وعارفه إمكانيتها في اللعبة".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.



وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة للمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.



مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى

