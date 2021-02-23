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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم سوبر.. ومفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:49 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزانى، اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا . 

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزانى اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا . 

قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن سيراميكا كليوباترا حقق فوزا مستحقا ومنطقيا على غزل المحلة في كأس مصر، مساء الإثنين.

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن مباراة الفارس الأبيض أمام تونجيث السنغالي، اليوم الثلاثاء، في غاية الصعوبة.

أكد الإعلامي سيف زاهر أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أنهت صفقة جديدة خلال الساعات الماضية، بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .

قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع دوريات العالم وليس في مصر فقط.

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، إصرار الإعلامي الرياضي سيف زاهر، على القول بتعاقد الأهلي مع مهاجم سوبر جديد.

علق الإعلامي أحمد شوبير على تفاوض عدد من أندية الدوري الممتاز، مع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في الوقت الحالي، قبل موسم الانتقالات الشتوية.
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