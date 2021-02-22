تعليق رئيس لجنة الحكام على اللقطة المثيرة للجدل في لقاء سموحة والمصري بالدوري

قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع دوريات العالم وليس في مصر فقط.





وأضاف وجيه أحمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إنه لا يوجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في مصر، والتحكيم يسير بشكل جيد، مؤكدا "الحكم أحمد العدوي طبق القانون باحتساب ركلة جزاء بعد نهاية مباراة المصري وسموحة".





وأكمل "يجب على الحكم أحمد العدوي أن يشاهد اللعبة المشكوك فيها، قبل إطلاق صفارة النهاية ولكنه طبق القانون في نهاية الأمر".





وواصل "من حق حكم اللقاء إعادة ركلة الجزاء حال توجيه تقنية الفار له بتحرك حارس المرمى للأمام قبل تسديدها".





وتعادل فريق المصري أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الإثنين، بهدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري.

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب عمر كمال من ركلة جزاء

وتمكن اللاعب عبدالكبير الوادي من إدراك التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وبعدما أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، طلب عودة اللاعبين لأرض الملعب ليرجع لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لصالح المصري الكن الحارس الهاني سليمان تصدى لها وحرم المصري من الفوز.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 21 بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما وصل رصيد سموحة إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.



