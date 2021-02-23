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رياضة

كريستال بالاس يجهز عرضا بنصف مليار جنيه لضم مصطفى محمد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:28 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
أكد تقرير بريطاني، أن نادي كريستال بالاس يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع مصطفى محمد نجم نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر موقع "hitc"  البريطاني أن نادي كريستال يخطط للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 22 مليون جنيه إسترليني " أي ما يساوي 497 مليون جنيه مصري".

وأضاف الموقع الإنجليزي، أن كريستال بالاس سيكون بحاجة إلى ضم مصطفى محمد، بعد اقتراب كلا من، كريستيان بينتيكي وميشي باتشواي وكونور ويكهام، من الفريق، خلال الضيف القادم.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار. 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 5 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف. 

وتبلغ القيمة التسويقية لضم مصطفى محمد 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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