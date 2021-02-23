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ملعقة من هذا الخليط يوميا على الريق تعالج الإمساك وتحسن الدورة الدموية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:03 ص
معلقة من زيت الزيتون
معلقة من زيت الزيتون تعالج الإمساك
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك، والكسل، ويجعل البعض العلاج الطبيعي من تناول هذه المعلقة على الريق، وهي ملعقة زيت الزيتون الطبيعي.

وأكد موقع هيلثي فوائد زيت الزيتون، وخاصة على الريق فى علاج الإمساك وتحسين الدورة الدموية، التى تسبب الطاقة والنشاط للجسم. 

يكافح الإمساك ويخلصك من السموم : 

معلقة من زيت الزيتون تعمل على تليين الأغشية المخاطية للأمعاء، كما أنه ينشط وظائف المرارة والمثانة، ويحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد على إزالة جميع السموم الضارة بالجسم، ويحسن عملية الهضم.

- تحسين الدورة الدموية : 

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 والتي تعمل على تحسين الدورة الدموية والتخلص من الكوليسترول الضار، ويساعد على تدفق الدم بقوة، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم.

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