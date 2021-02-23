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تكنولوجيا

تصدر خط إنتاج جديد بالقاهرة.. شركة ألعاب إلكترونية عالمية: مصر سوق سريع النمو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت شركة إم إس آي العالمية، وهي واحدة من العلامات التجارية الدولية الرائدة في مجال ألعاب الفيديو عن إصدارها لخط إنتاج أحدث ألعابها في مصر، مقدمة للاعبي ألعاب الفيديو إلى جانب مستخدمي الأعمال، رسوم جرافيك متطورة ووقت لعب ممتد.

وصرح  جرين تشانغ تشينغ لين وهو المدير التسويقي الإقليمي لشركة إم إس آى العالمية معلقًا على الإصدار بأن "مصر تستمر في كونها سوق رئيسي لشركة إم إس آى العالمية وذلك بسب مجتمع ألعاب الفيديو سريع النمو.

وأضاف: "نحن نؤمن بتلبية منتجاتنا للاحتياجات المتنوعة للمجتمع المصري، حيث أننا نوفر لهم تجربة لا مثيل لها من خلال الابتكار الرائد والتصميمات الجمالية."

وأضاف السيد بن سو وهو المدير العام للشركة في الشرق الأوسط أن "نخصص باستمرار ساعات طويلة لدعم لاعبي ألعاب الفيديو الأكثر تفاؤلًا في تحسين القدرة على اللعب، من خلال تحسين تصميم منتجاتنا.

تلبي الأجهزة الجديدة الاحتياجات للفئات الثلاث التالية: "اللعب أثناء التنقل"، و"المحترفون"، و"الإنتاجية والأناقة" على ان يكون جميع المنتجات متاحة للجمهور عبر الإنترنت وفي المتاجر.

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