ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة تدعو منتسبيها للاستفادة من المبادرات الرئاسية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:54 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبدالجليل، منتسبي قطاع الأدوات الصحية والسباكة من الاستفادة من المبادرات الرئاسية خاصة مبادرة إقامة مجمعات صناعية جاهزة جديدة لشباب المستثمرين.

كانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت أمس، عن بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية جديدة لـ 300 مستثمر؛ ضمن الدفعة الأولى للمجمعات الصناعية الـ 7 التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي، بمحافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والغربية.

وأكد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المجمعات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق، والتي تمثل فرصة جيدة لصغار المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات، مما تساعد في بدء عملية الانتاج سريعا فضلا عن توفير فرص عمل في مختلف المحافظات.
 
وطالب هيثم السميح، بمزيد من الامتيازات لتشجيع الشباب على الاستثمار ولكن شريطة أن يكون لديهم الخبرة في المجال الراغبين في الاستثمار به؛ بالإضافة إلى توجيههم ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم حتى يستمروا في العطاء والمساهمة في الإنتاج المحلي. 

من جانبه، أشار أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الوحدات الصناعية، مثمنا تيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الطرح الأخير والتي شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، وإلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، فضلا عن إتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، وتأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيرا على المستثمرين بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار. 

كان اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قال إن تسليم الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المتخصصة يأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بالمحافظات وتسهيل كافة الاجراءات لبدء العملية الانتاجية، منوها بأنه سيتم تسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الانتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التنمية الصناعية: مجمع الأقصر يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأبناء الصعيد

رئيس التنمية الصناعية يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة البغدادي

وزيرة التجارة: تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة

غرفة القاهرة التجارية: مشروع الاستزراع السمكي شرق بورسعيد خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

الغرفة التجارية بالقاهرة تطالب بإقامة مجمع صناعى لقطاع الأدوات الصحية

وزيرة التجارة: خطة متكاملة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا بإجمالي 5046 وحدة

ترشيحاتنا

أول قرار لـ بعثة الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

لبحث مسيرة العمل المشترك.. أول اجتماع رسمي بين وفدين من مصر وقطر بالكويت

أخبار التوك شو .. ليلى علوى: أنا مش كده واتخنقت.. الصحة: 300 ألف جرعة من لقاح كورونا هدية من الصين لمصر

بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة.. إجراء سعودي عاجل

خاص.. أول تعليق من وزير الرياضة على إيقاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عامًا

الحكومة تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري

Advertisements

بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

ننشر حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات لطلاب الجامعات

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

كهربا يتصدر تويتر بعد خروجه من مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني

قبل عودة الدراسة.. ننشر ضوابط غلق المنشآت التعليمية حال حدوث إصابات بـ كورونا

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

الأهلي يتراجع إلى المركز الثالث.. ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريفيا

وزيرة الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

أخبار الرياضة.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية.. كريستال بالاس يكشف حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

أول رد فعل من أبو جبل بعد استبعاده من تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس بارد وأمطار وثلوج .. 5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

على غرار جينيسيس .. هيونداي تطلق إيونك علامة منفصلة للسيارات الكهربائية و تطرح IONIQ 5 | صور

الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس