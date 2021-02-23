شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة تدعو منتسبيها للاستفادة من المبادرات الرئاسية

دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبدالجليل، منتسبي قطاع الأدوات الصحية والسباكة من الاستفادة من المبادرات الرئاسية خاصة مبادرة إقامة مجمعات صناعية جاهزة جديدة لشباب المستثمرين.





كانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت أمس، عن بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية جديدة لـ 300 مستثمر؛ ضمن الدفعة الأولى للمجمعات الصناعية الـ 7 التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي، بمحافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والغربية.





وأكد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المجمعات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق، والتي تمثل فرصة جيدة لصغار المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات، مما تساعد في بدء عملية الانتاج سريعا فضلا عن توفير فرص عمل في مختلف المحافظات.

وطالب هيثم السميح، بمزيد من الامتيازات لتشجيع الشباب على الاستثمار ولكن شريطة أن يكون لديهم الخبرة في المجال الراغبين في الاستثمار به؛ بالإضافة إلى توجيههم ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم حتى يستمروا في العطاء والمساهمة في الإنتاج المحلي.





من جانبه، أشار أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الوحدات الصناعية، مثمنا تيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الطرح الأخير والتي شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، وإلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، فضلا عن إتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، وتأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيرا على المستثمرين بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.





كان اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قال إن تسليم الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المتخصصة يأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بالمحافظات وتسهيل كافة الاجراءات لبدء العملية الانتاجية، منوها بأنه سيتم تسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الانتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.