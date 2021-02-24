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سيارات

في هذه الأجواء .. تعرف على أهم الكماليات لسيارتك..صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:01 ص
كماليات هامة لسيارتك
كماليات هامة لسيارتك
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صبري طلبه

ربما يتعرض قائدي المركبات إلى أحد الأعطال الفنية الخاصة بعالم ميكانيكا السيارات، فمن الممكن أن يسهل التعامل معها، أو تجعلك تلجأ بمراجعة أحد المتخصصين في مجال الصيانة، و لكن من الامور السيئة عند تعرض سيارتك إلى عطل مفاجئ في هذه الاجواء.

 

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز الكماليات و التي تعتبر من اهم عناصر الحماية لسيارتك.

 

1- أعطال البطارية

عند تعرض بطارية سيارتك إلى مخاطر التلف أو انخفاض مستوى الجهد بداخلها، فهذا يعني أن السيارة ستبدأ في رفض أوامر ادارة المحرك، و لذلك فمن الضروري أن تقوم باقتناء وصلات البطارية، و التي تتكون من قطبين سالب و موجب، يتم توصيله ببطارية سيارة اخرى، ثم تنتقل الطاقة و تستطيع ان تحصل على شحنة استثنائية تجعلك تقوم بإدارة المحرك و تعاود الانطلاق إلى رحلتك من جديد، و لذلك احرص دائمًا على وجود هذا الجزء معك،  فربما تكون وسيلة لإنقاذ الآخرين بمن معنا على الطريق، و احرص أيضًا على ان تكون يدك جافة و غير مبتلة بالمياه.

 

2- مشكلات الإطارات

لا شك أن إطارات السيارة تشكل أهمية كبيرة داخل منظومة الحركة، و لذلك فمن الضروري أن تتابع حالتها العامة بإستمرار، و مراقبة نسبة الهواء بداخلها من وقت إلى آخر، وذلك لتجنب حالات الانخفاض المفاجئ أو التلف، و لكي تتفادى الوقوع في هذه المشكلات على الطريق، فمن الأفضل أن يكون معك منفاخ الطوارئ الكهربائي، و لا تنسى ان تطمئن على الحالة العاملة للعجلة البديلة و تزويدها بالهواء المطلوب.

 

3- حماية الهيكل الخارجي

بسبب هذه الأجواء ربما يتأثر الهيكل الخارجي لسيارتك بالعديد من العوامل المناخية المختلفة، و لذلك فمن الضروري أن تحضر غطاء حماية السيارة، لتجنب مشكلات الرطوبة و الصدأ، و التي تحدث بسبب تراكم مياه الأمطار و الأبخرة.

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