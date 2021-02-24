في هذه الأجواء .. تعرف على أهم الكماليات لسيارتك..صور

ربما يتعرض قائدي المركبات إلى أحد الأعطال الفنية الخاصة بعالم ميكانيكا السيارات، فمن الممكن أن يسهل التعامل معها، أو تجعلك تلجأ بمراجعة أحد المتخصصين في مجال الصيانة، و لكن من الامور السيئة عند تعرض سيارتك إلى عطل مفاجئ في هذه الاجواء.
و في سياق ذلك
يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز الكماليات و التي تعتبر من اهم
عناصر الحماية لسيارتك.
1- أعطال البطارية
عند تعرض بطارية سيارتك
إلى مخاطر التلف أو انخفاض مستوى الجهد بداخلها، فهذا يعني أن السيارة ستبدأ في
رفض أوامر ادارة المحرك، و لذلك فمن الضروري أن تقوم باقتناء وصلات البطارية، و
التي تتكون من قطبين سالب و موجب، يتم توصيله ببطارية سيارة اخرى، ثم تنتقل
الطاقة و تستطيع ان تحصل على شحنة استثنائية تجعلك تقوم بإدارة المحرك و تعاود
الانطلاق إلى رحلتك من جديد، و لذلك احرص دائمًا على وجود هذا الجزء معك، فربما تكون وسيلة لإنقاذ الآخرين بمن معنا على
الطريق، و احرص أيضًا على ان تكون يدك جافة و غير مبتلة بالمياه.
2- مشكلات
الإطارات
لا شك أن إطارات
السيارة تشكل أهمية كبيرة داخل منظومة الحركة، و لذلك فمن الضروري أن تتابع حالتها
العامة بإستمرار، و مراقبة نسبة الهواء بداخلها من وقت إلى آخر، وذلك لتجنب حالات
الانخفاض المفاجئ أو التلف، و لكي تتفادى الوقوع في هذه المشكلات على الطريق، فمن
الأفضل أن يكون معك منفاخ الطوارئ الكهربائي، و لا تنسى ان تطمئن على الحالة
العاملة للعجلة البديلة و تزويدها بالهواء المطلوب.
3- حماية الهيكل
الخارجي
بسبب هذه الأجواء ربما يتأثر الهيكل الخارجي لسيارتك بالعديد من العوامل المناخية المختلفة، و لذلك فمن الضروري أن تحضر غطاء حماية السيارة، لتجنب مشكلات الرطوبة و الصدأ، و التي تحدث بسبب تراكم مياه الأمطار و الأبخرة.