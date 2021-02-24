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أخبار العالم

ليبيا.. انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية في طرابلس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:03 ص
انفجار في طرابلس
انفجار في طرابلس
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قسم الخارجي
أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية جنوب العاصمة الليبية طرابلس.


وذكرت الشبكة أن الانفجار الذي وقع في المعسكر أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.


وكان الهدوء عاد في وقت سابق إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس؛ عقب انسحاب التشكيلات المسلحة منها.


يأتي ذلك عقب مغادرة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، العاصمة طرابلس بعد محاولة اغتياله.


وفي أعقاب محاولة الاغتيال، اشتبك أفراد أمن مع المهاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والحرس المرافق للوزير.  
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