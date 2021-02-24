عن الحرب والإرهاب.. هيلاري كلينتون تنشر أول رواية خيالية لها

أصدرت هيلاري كلينتون، روايتها الأولى "حالة الحرب"، وهي رواية ذات طابع مثير، تصور حكومة الولايات المتحدة خارج الاتصال مع العالم وسط سلسلة من الهجمات الإرهابية عليها.





ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، صاغت "كلينتون"- المرشحة الرئاسية السابقة ووزيرة الخارجية والسيدة الأولى للولايات المتحدة- الرواية، بالشراكة مع الكاتبة لويز بيني، وفي تصورها أن الرواية تستكشف عالما جديدا من الخيانة ذات المخاطر العالية.





وبحسب الرواية، فإنها تتناول سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تضر بالنظام العالمي، وتجعله في حالة من الفوضى المستمرة، فيما يتم تكليف وزير بتجميع فريق لكشف المؤامرة، وباع الكتاب 300 ألف نسخة في الولايات المتحدة خلال أسبوع.





وسبق أن عملت كلينتون وزيرة للخارجية الأمريكية، في ظل رئاسة أوباما لمدة 4 سنوات من 2009 إلى 2013 ، قبل أن تخسر أمام دونالد ترامب في السباق الرئاسي لعام 2016.



ورغم اتجاه هيلاري لكتابة العديد من الأعمال الواقعية إلا أنها تعتبر تأليف هذه الرواية الخيالية، بمثابة حلم أصبح حقيقة، وتقول: "نحن الآن ننضم إلى تجاربنا لاستكشاف العالم المعقد للدبلوماسية والخيانة ذات المخاطر العالية".





وعلى المستوى الشخصي، فإن كلينتون ليست الأولى في عائلتها التي تطلق العنان لخيالها في أعمال أدبية، حيث تعاون زوجها، الرئيس السابق بيل كلينتون، مع الروائي جيمس باترسون في فيلم (The President Is Missing)، وهو فيلم مثير عن رئيس أجبر على الخروج من الرئاسة من أجل سلامته الشخصية.