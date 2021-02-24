نائب محافظ القاهرة: تكاتف المجتمع المدني بجانب الدولة مهم في الفترة الحالية.. صور

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاء، بمقر المنطقة الجنوبية، بمشاركة الشركات والمؤسسات المساهمة والمشاركة في دعم تطوير ورفع كفاءة بعض الميادين والشوارع والطرق والأماكن ذات القيمة التاريخية بأحياء المنطقة الجنوبية.





وأعربت عن بالغ الشكر والامتنان للمعنيين عن هذه المؤسسات وتقديرها للدور الفعّال لهذه المؤسسات كما سمّتهم «بشركاء النجاح».





وأضافت نائب المحافظ ان هذه الفترة تحتاج الى تكاتف كــــل جهود المجتمع المدنى والاهلى بجانب الدولة والاجهزة التنفيذية لاستكمال مسيرة التطوير والارتقاء بكل ارجاء الوطن الغالى.

وأكدت ضرورة ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وتعظيم دور المجتمع المدنى ليصبح شريكاً أساسياً فى عملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً ويتمثل هذا الدور الفعال فى المساهمة والمشاركة فى تقديم نماذج عملية لمشروعات نافعة للمجتمع كتطوير المناطق ذات الطابع التاريخي والمميز وتطوير المدارس والعمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين والمناطق المعمارية المميزة.

وأكدت نائب المحافظ أن الاهتمام بتطوير تلك الأماكن ذات القيمة التاريخية وتحويلها إلى أفضل صورة لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، يأتي فى إطار المبادرة القومية التي اطلقها رئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية، وتفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع وايضا تماشيا مع التوجهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة التي سيكون لها عائد في تطوير السياحة الداخلية والترفيهية.



وأشادت بالدور الفعال لهذه المؤسسات وقامت بعرض بعض الأفلام التسجيلية والعروض التقديمية والتى ظهرت ما تم من تطوير لبعض الميادين والشوارع.

وهنأت عبد المنعم الحضور شركاء التنمية على ما تم إنجازه من أعمال كما قامت بتكريمهم على ما بذلوه وقدمت دروعاً كتعبير رمزى عن الشكر والعرفان لهم والتقدير لمجهوداتهم ودورهم المميز والفعال فى أعمال التطوير.



شارك في الحفل رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومكتب متابعة مشروعات المنطقة ومهندسي المكتب الفنى ومديرى الاتصال السياسى والمكتب الإعلامي بالمنطقة الجنوبية.

