من أفضل السيارات العائلية في السعودية.. سعر نيسان اكس تريل 2021 في السوق السعودية| صور

وصلت سيارة نيسان اكس تريل 2021 إلى الأسواق السعودية ، والتي تعتبر من أفضل سيارات SUV ، العائلية الاقتصادية ، كما تتميز نيسان أكس تريل بكثير من الإمكانيات .
وتحتوي السيارة على شبك أمامي كبير على شكل حرف V تحيطه مصابيح أمامية مزدوجة LED، وهي مميزة بجانب أضواء نهارية ، وضبابية .
أما بالنسبة للسيارة في الخلف فتوجد مصابيح LED تمتد على جانبي السيارة مع شرائط ضوئية ، مع وجود لمسات كرومية ، وبعض الخطوط الحادة ، والتي تؤكد على قوة السيارة .
ومن الداخل حرصت نيسان على تزويد السيارة بكافة عوامل الرفاهية ، والراحة ، حيث قدمت مساحة رحبة شاسعة تكفي لعائلة أفراد العائلة ، بالإضافة إلى مقاعد جلدية فاخرة ، وسقف بانورامي ، مع مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا ، بالنسبة للتقنيات ، بالإضافة إلى شاشة معلومات ترفيهية 8 بوصة ، والتي تعمل بنظام يسان كونكت الجديد، وتدعم آبل كلاربلاي ، وأندرويد مع نظام ملاحة ، ولوحة عدادات 7 بوصة ، وشاشة معلومات ملونة مقاسها 5 بوصات ، ونظام صوتي فاخر 6 سماعات ، ومكيف اوتوماتيك .
تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 169 حصانًا و233 نيوتن متر بناقل CVT المتغير باستمرار.
جاءت أسعار السيارات في السوق السعودي على النحو التالي :
اكس تريل دفع أمامي ويبلغ سعرها 91,425 ريال
اكس تريل دفع أمامي يبلغ سعرها 93,140 ريال
اكس تريل دفع رباعي ستاندرد سعرها 96,590 ريال
اكس تريل دفع رباعي ويبلغ سعرها 98,890 ريال
وتحتوي السيارة على شبك أمامي كبير على شكل حرف V تحيطه مصابيح أمامية مزدوجة LED، وهي مميزة بجانب أضواء نهارية ، وضبابية .
أما بالنسبة للسيارة في الخلف فتوجد مصابيح LED تمتد على جانبي السيارة مع شرائط ضوئية ، مع وجود لمسات كرومية ، وبعض الخطوط الحادة ، والتي تؤكد على قوة السيارة .
ومن الداخل حرصت نيسان على تزويد السيارة بكافة عوامل الرفاهية ، والراحة ، حيث قدمت مساحة رحبة شاسعة تكفي لعائلة أفراد العائلة ، بالإضافة إلى مقاعد جلدية فاخرة ، وسقف بانورامي ، مع مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا ، بالنسبة للتقنيات ، بالإضافة إلى شاشة معلومات ترفيهية 8 بوصة ، والتي تعمل بنظام يسان كونكت الجديد، وتدعم آبل كلاربلاي ، وأندرويد مع نظام ملاحة ، ولوحة عدادات 7 بوصة ، وشاشة معلومات ملونة مقاسها 5 بوصات ، ونظام صوتي فاخر 6 سماعات ، ومكيف اوتوماتيك .
تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 169 حصانًا و233 نيوتن متر بناقل CVT المتغير باستمرار.
جاءت أسعار السيارات في السوق السعودي على النحو التالي :
اكس تريل دفع أمامي ويبلغ سعرها 91,425 ريال
اكس تريل دفع أمامي يبلغ سعرها 93,140 ريال
اكس تريل دفع رباعي ستاندرد سعرها 96,590 ريال
اكس تريل دفع رباعي ويبلغ سعرها 98,890 ريال