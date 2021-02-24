ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

من أفضل السيارات العائلية في السعودية.. سعر نيسان اكس تريل 2021 في السوق السعودية| صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:01 ص
نيسان أكس تريل 2021
نيسان أكس تريل 2021
Advertisements
أماني نوار
وصلت سيارة نيسان اكس تريل 2021 إلى الأسواق السعودية ، والتي تعتبر من أفضل سيارات SUV ، العائلية الاقتصادية ، كما تتميز نيسان أكس تريل بكثير من الإمكانيات .

وتحتوي السيارة على شبك أمامي كبير على شكل حرف V تحيطه مصابيح أمامية مزدوجة LED، وهي مميزة بجانب أضواء نهارية ، وضبابية .

أما بالنسبة للسيارة في الخلف فتوجد مصابيح LED تمتد على جانبي السيارة مع شرائط ضوئية ، مع وجود لمسات كرومية ، وبعض الخطوط الحادة ، والتي تؤكد على قوة السيارة .

ومن الداخل حرصت نيسان على تزويد السيارة بكافة عوامل الرفاهية  ، والراحة ، حيث قدمت مساحة رحبة شاسعة تكفي لعائلة أفراد العائلة ، بالإضافة إلى مقاعد جلدية فاخرة ، وسقف بانورامي ، مع مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا ، بالنسبة للتقنيات ، بالإضافة إلى شاشة معلومات ترفيهية 8 بوصة ، والتي تعمل بنظام يسان كونكت الجديد، وتدعم آبل كلاربلاي ، وأندرويد مع نظام ملاحة ، ولوحة عدادات 7 بوصة ، وشاشة معلومات ملونة مقاسها 5 بوصات ، ونظام صوتي فاخر 6 سماعات ، ومكيف اوتوماتيك .
    
تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 169 حصانًا و233 نيوتن متر بناقل CVT المتغير باستمرار.

جاءت أسعار السيارات في السوق السعودي على النحو التالي :


    اكس تريل دفع أمامي ويبلغ سعرها 91,425 ريال
    اكس تريل دفع أمامي يبلغ سعرها 93,140 ريال
    اكس تريل دفع رباعي ستاندرد  سعرها 96,590 ريال
    اكس تريل دفع رباعي ويبلغ سعرها 98,890 ريال
    
نيسان اكس تريل 2021 الجيل الجديد - ألبوم صور | المرسال

نيسان» تكشف عن طراز 2021 من «إكس ــ تريل» - تكنولوجيا - سيارات ومحركات - الإمارات اليوم



StriveME - رسميًا: الكشف عن نيسان اكس تريل 2021 الجديدة كليًا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عملاق الطرق الوعرة يصل الخليج.. نيسان إكس تيرا 2021 | صور

بالأسعار والمواصفات.. الأيقونة الشبابية MG 5 موديل 2021

نيسان ترفع أسعار قشقاي فى مصر.. تعرف على الزيادة

تويوتا CHR موديل 2021..سعر ومواصفات | صور

مواصفات نيسان إكس تيرا 2021 .. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

أخبار الفن | تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان.. صورة نادرة لـ هيثم أحمد زكي.. إصابة «ريموشكا» بـ كورونا

موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته

فيلم ريما يحقق 2000 جنيه خلال يوم

سلالات كورونا المتحورة تفجع أمريكا.. وهذه هي الخريطة الوبائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 سيارات استعان بها أحمد زكي فى مهمة رسمية.. اعرف القصة | صور

موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته

إطلالة جديدة لـ مي سليم تبرز جمالها