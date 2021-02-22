رسميا .. طرح نيسان قشقاي الجيل الثالث 28 فبراير | صور

نيسان قشقاي تعتبر من السيارات الـSUV المميزة المعروفة ولها شعبتها ليس في مصر فقط بل في اروربا و أثبتت جدارة في أسواق السيارات بنسبة مبيعات تخطت 3 ملايين نسخة وان كانت قد تراجعت مبيعاتها في الفترة السابقة بعد أن كانت تمثل أحد أضلاع مثلث المنافسة على قمة الـSUV في مصر مع هيونداي توسان وكيا سبورتاج, ولكن تراجعت مبيعاتها مع وجود سيارات صينية في فئتها اقتحمت المنافسة بقوة ، و من المتوقع ان تتصدر المشهد في مصر فور طرحها رسميا .
نيسان قشقاي الجيل الثالث
نيسان قشقاي الجيل الثالث معززة بمصابيح أمامية ليد رقيقة لحد ما ومصابيح اضاءة نهارية مع قدرة المصابيح على التكيف حسب الاضاءة والطريق كما توجد في الخلف مصابيح مميزة جديدة ثلاثية التأثير و ترتكز على عجلات تصل الي 20 بوصة للراغبين مع مساحة داخلية أكبر من السابق بسبب زيادة طول السيارة وزيادة طول قاعدة عجلاتها .
تتميز نيسان قشقاي الجيل الثالث الجديدة بخامات عالية الجودة تظهر في تصنيع المفاتيح الخاصة بالسيارة مع مساحة داخلية أكبر من السابق سواء للأرجل أو للرأس مع اضاءة مميزة داخلية كما يتوفر لها شاشة 9 بوصة لنظام المعلومات والترفيه وشاشة سائق 12.3 بوصة ونظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع باب خلفي كهربائي وزيادة في مساحة الأمتعة الخلفية وفتح أوسع للأبواب الخلفية لسهولة الدخول.
مواصفات قشقاي الجيل الثالث
تخلت نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 عن محركات الديزل بالكامل مع توافرها بمحرك بنزين 1300 سي سي تيربو هايبرد مخفف بقوة 138 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر، مع نسخة أخرى للمحرك بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن متر، المحرك متصل بفتيس مانيوال 6 سرعات أو CVT، وأنظمة دفع أمامي وكلي حسب الحاجة.
مميزات قشقاي الجيل الثالث
يحمل الجيل الجديد من نيسان قشقاي تصميم بلمسات أكثر رياضية وأكثر قوة وشراسة حيث تظهر في مقدمة السيارة الشبكة الشهير V-Motion بحجم أكبر من السابق مع حصولها على بعض اللمسات الكرومية بالاضافة الي زيادة قوة المظهر الجانبي للسيارة .
نيسان قشقاي الجيل الثالث
نيسان قشقاي الجيل الثالث معززة بمصابيح أمامية ليد رقيقة لحد ما ومصابيح اضاءة نهارية مع قدرة المصابيح على التكيف حسب الاضاءة والطريق كما توجد في الخلف مصابيح مميزة جديدة ثلاثية التأثير و ترتكز على عجلات تصل الي 20 بوصة للراغبين مع مساحة داخلية أكبر من السابق بسبب زيادة طول السيارة وزيادة طول قاعدة عجلاتها .
تتميز نيسان قشقاي الجيل الثالث الجديدة بخامات عالية الجودة تظهر في تصنيع المفاتيح الخاصة بالسيارة مع مساحة داخلية أكبر من السابق سواء للأرجل أو للرأس مع اضاءة مميزة داخلية كما يتوفر لها شاشة 9 بوصة لنظام المعلومات والترفيه وشاشة سائق 12.3 بوصة ونظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع باب خلفي كهربائي وزيادة في مساحة الأمتعة الخلفية وفتح أوسع للأبواب الخلفية لسهولة الدخول.
سعر قشقاي الجيل الثالث
سيتم طرح نيسان قشقاي الجيل الثالث رسميا يوم 28 فبراير الجاري ولم تعلن نيسان عن الأسعار حتي الان .