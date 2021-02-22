رسميا .. طرح نيسان قشقاي الجيل الثالث 28 فبراير | صور





مواصفات قشقاي الجيل الثالث



تخلت نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 عن محركات الديزل بالكامل مع توافرها بمحرك بنزين 1300 سي سي تيربو هايبرد مخفف بقوة 138 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر، مع نسخة أخرى للمحرك بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن متر، المحرك متصل بفتيس مانيوال 6 سرعات أو CVT، وأنظمة دفع أمامي وكلي حسب الحاجة.





مميزات قشقاي الجيل الثالث





يحمل الجيل الجديد من نيسان قشقاي تصميم بلمسات أكثر رياضية وأكثر قوة وشراسة حيث تظهر في مقدمة السيارة الشبكة الشهير V-Motion بحجم أكبر من السابق مع حصولها على بعض اللمسات الكرومية بالاضافة الي زيادة قوة المظهر الجانبي للسيارة .

نيسان قشقاي الجيل الثالث

سعر قشقاي الجيل الثالث





سيتم طرح نيسان قشقاي الجيل الثالث رسميا يوم 28 فبراير الجاري ولم تعلن نيسان عن الأسعار حتي الان .