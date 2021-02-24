800 مليون دولار.. السفير الياباني يعلن دور بلاده في المتحف الكبير

قال نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن المتحف المصري الكبير هو هدية من الشعب المصري للعالم، موضحًا أنه رمز للصداقة بين مصر واليابان.





وأضاف السفير الياباني بالقاهرة ، خلال حواره ببرنامج "من مصر" ، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن المتحف المصري سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لـ"توت عنخ آمون"، والحضارة المصرية القديمة.





ولفت إلى أن اليابان تتعاون مع مصر فى المتحف من خلال ثلاثة أشياء، هي: "الأول هو الدعم المالي؛ والذي يقدر بـ800 مليون دولار، والثاني التعاون الفني؛ للحفاظ على القطع الأثرية من خلال مركز ترميم الآثار، والثالث؛ ترميم مركب الشمس للملك خوفو".





وأشار إلى أنه زار المتحف فى الفترة الماضية، وسعيد بعمل المصريين في ترميم الآثار.



