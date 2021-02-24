شقيقان يقتلان جارهما بسبب لعب الأطفال في سوهاج

لقي مُسن مصرعه إثر إصابته بكدمات بالرأس أودت بحياته؛ وذلك عقب تعدي شقيقين عليه بالضرب، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج





تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول (ماهر. ع. ب - ٥٧ عامًا - مدرس - ويقيم بدائرة قسم طهطا)، جثة هامدة إثر إصابته بكدمات برأس.









وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفي (ميلاد. ع. ب - ٧٨ عامًا - بائع متجول - ويقيم بذات الناحية)، اتهم جيران المتوفي (جميل. ك. ح - ٤٢ سنة - ترزي)، وشقيقه(كمال. ك. ح - ٤٨ سنة - ترزي)، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي على المتوفي وإحداث إصابته المنوه عنها، موضحًا أن الفقيد كان مريض قلب.





وعقب تأكيد التحريات صحة الواقعة تم إلقاء القبض عليهما وبسؤالهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات الأسباب سابقة الذكر.



