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رياضة

حب الجماهير الأهم.. وسام العابدي يطالب فرجاني ساسي بالاستمرار مع الزمالك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:09 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
طالب المدافع التونسي المعتزل ولاعب الزمالك الأسبق، وسام العابدي، فرجاني ساسي بالبقاء في نادي الزمالك.

وقال وسام العابدي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": رسالتي لفرجاني حب جماهير الزمالك لن تجده في أي نادٍ آخر ، استمر مع الزمالك حتى لو كان العقد أقل من عروض أخرى؛ لأنك تأقلمت مع الزمالك ولاعبيه، وتؤدي أداء مميزا، بجانب حب الجماهير العظيمة.

وأضاف : أي فريق آخر ستنتقل له سيتطلب وقتا كبيرا للتأقلم .

وتابع: أتمنى أن يبقى فرجاني مع الزمالك ، وأن يحتفظ الزمالك بكامل قوامه الرئيسي من أجل التتويج ببطولات.

وواصل: "الزمالك أضاع نقطتين مثل مباراة مولودية الجزائر، وإذا كان يملك الأبيض مهاجما صريحا مثل مصطفى محمد لاستطاع الفوز".
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