حب الجماهير الأهم.. وسام العابدي يطالب فرجاني ساسي بالاستمرار مع الزمالك

وقال وسام العابدي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت" : رسالتي لفرجاني حب جماهير الزمالك لن تجده في أي نادٍ آخر ، استمر مع الزمالك حتى لو كان العقد أقل من عروض أخرى؛ لأنك تأقلمت مع الزمالك ولاعبيه، وتؤدي أداء مميزا، بجانب حب الجماهير العظيمة.





وأضاف : أي فريق آخر ستنتقل له سيتطلب وقتا كبيرا للتأقلم .





وتابع: أتمنى أن يبقى فرجاني مع الزمالك ، وأن يحتفظ الزمالك بكامل قوامه الرئيسي من أجل التتويج ببطولات.



