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فن

بإطلالة كاجوال.. شاهد.. سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة كاجوال بشعر كيرلي  ومكياج هادئ يبرز جمال ملامحها.


واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.


وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة "فوج" في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.


وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.


وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.


بإطلالة كاجوال.. شاهد.. سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور
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