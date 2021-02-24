محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بالمنصورة وطلخا

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بجولة افتتاحات لمشروعات جديدة يرافقه، نواب البرلمان بالمنصورة وطلخا وهم الدكتورة نسرين عمر والدكتورة ولاء عبد الفتاح والسيد وحيد فودة وحسن المير والسيد خضر، ورضا غازي، والمهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وذلك فى إطار احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومى فبراير 2021 والذى يوافق ذكرى انتصارات شعب الدقهلية على قوات الغزو الأوروبي عام 1250 ميلادية.





وحضر افتتاح المدارس الجديدة ووضع حجر الأساس المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، والمهندس محمد سلامة مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة ومحمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس مدينة طلخا ورؤساء القطاعات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية.





وافتتح المحافظ خلال الجولة عددا من المدارس الجديدة ووضع حجر الأساس لأخرى بمركزى المنصورة وطلخا وذلك فى إطار التنسيق والتعاون القائم لمحافظ الدقهلية مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.





وقد أوضح محافظ الدقهلية أن ذلك التعاون يستهدف الاستفادة من إمكانات وقدرات وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية فى النهوض بالبنية التحتية للمنشآت التعليمية بمحافظة الدقهلية ودعمها بالمستلزمات والتجهيزات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة لإقامة مبانى تعليمية تضم دور أرضى وأربعة أدوار بما يساهم فى تخفيض كثافات الفصول وحل مشكلة الفترتين بالمدارس وايضا الارتقاء بمستوى المبانى التعليمية والمدارس الخاصة بالتعليم العام والمدارس التجريبية الرسمية.





وتشمل المدارس الذى افتتحها محافظ الدقهلية اليوم، مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية للبنين بطلخا وتضم 28 فصلا دراسيا وأقيمت على مساحة 6636 متر مربع وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 8 .77 مليون جنيه، ومدرسة ناصر الرسمية للغات بمركز المنصورة وتضم ايضا 28 فصلا دراسيا وأقيمت على مساحة 4623 متر مربع بتكلفة اجمالية قدرها 20 .98 مليون جنيه، كما قام المحافظ بوضع حجر اساس مدرسة المنصورة الرسمية لغات رقم 2 وذلك على مساحة 3281 متر مربع وبتكلفة اجمالية قدرها 13 .21 مليون جنيه.





وثمن محافظ الدقهلية الحرص الدائم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبمتابعة جميع الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الكبرى التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليس فى الدقهلية وحدها وإنما فى ربوع المحافظات المصرية.