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توك شو

في 11 يوما .. تارا عماد تكشف تفاصيل سفرها من القاهرة لأسوان بـ "العجلة"

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:54 ص
تارا عماد
تارا عماد
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عادل نصار
كشفت الفنانة تارا عماد، عن أغرب الأشياء التي قامت بها خلال، مؤكدة أنها تحب تجربة كل شيء والمغامرة.

وأضافت عماد، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أنها سافرت من القاهرة إلى أسوان بالعجلة، موضحة لأن من طبيعة شخصيتها أنها تحب تجربة كل شيء مختلف.

وكشفت تفاصيل الفكر، قائلة :"عندما وجدت دعوة على مواقع التواصل الاجتماعى بعمل رحلة من القاهرة لأسوان بالعجلة تواصلت مع المنظم وسألني هل أنا متمكنة فى سواقة العجل قلت له (مش أوى)، وكنت حينها لدى مشاكل فى ضهرى فتمرنت لمدة ثلاثة أشهر".

وتابعت أنه لم يصدق أحد من أهلى أو أصدقائي أننى سأخوض تلك التجربة، وبالفعل خضتها وكانت فى 11 يوما تعلمت منها الكثير أهمها الثقة فى النفس". 

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